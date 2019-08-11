На севере Норвегии есть музей, в котором не скучно, а по настоящему интересно. Главный объект музейного комплекса Лофотр детально восстановленный дом, в котором столетиями жили викинги. Путешествие в это место можно сравнить с машиной времени, переносящей людей в эпоху, когда вся Европа приходила в страх, увидев у своих берегов паруса драккаров с грозными скандинавами на борту.

В период с 1986 по 1989 год в окрестностях деревни Борг, что на севере Норвегии, велись археологические раскопки. В результате ученым удалось отыскать уникальный памятник истории. Под слоем сырой промерзшей земли они нашли 83-метровый дом вождя викингов. Датировали постройку VI веком, а жили в нем вплоть до 950 года нашей эры.

Из письменных источников историки выяснили, что последним владельцем дома стал вождь викингов Олаф Твеннумбрун, который жил в нем с женой Ашильдой и тремя сыновьями.

Норвежцы не стали консервировать место раскопок и превращать его в скучный музей. Вместо этого, на месте усадьбы была выстроена копия дома викинга.

Для строительства усадьбы привлекли профессиональных историков, которые помогли детально воссоздать архитектурные особенности, характерные для древнего зодчества раннего Средневековья. Особое внимание уделили реконструкции быта жителей древней Норвегии.

У посетителей "Музея викингов Лофотр" есть уникальная возможность перенестись во времена могучих воинов и познакомиться с культурой предков. Туристов встречают переодетые в одежду раннего Средневековья экскурсоводы, которые рассказывают об эпохи викингов. После, гостей усаживают за стол и кормят едой типичной для древних скандинавов.

Главные блюда - запеченное мясо дикого кабана и ягнятина, а запивают еду медовухой, настоянной на сборе трав. Есть в музеи два выставочных зала, где представлены найденные во время раскопок находки и предметы быта викингов, созданные современными реконструкторами.

На территории выстроены хозяйственные постройки для скота и кузница. На пристани рядом с музеем стоит драккар викингов и небольшая лодка. В летние месяцы посетители комплекса на кораблях участвуют в морских походах.

Однако Норвегия - это не только викинги. Посещающих страну путешественников поражает суровая, но завораживающая природа Скандинавии. Много в Норвегии зимних горнолыжных курортов, которые считаются одними из лучших в мире.

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