Быть на седьмом небе от удовольствия - именно это предлагает британская авиакомпания пассажирам нового роскошного Airbus A350. Полет на его борту превращается не просто в путешествие, а в настоящий отдых, словно в лучшем отеле. Журналист издания The Sun решил полететь первым рейсом на самолете с экстракомфортом. Он рассказывает, что это были незабываемые впечатления.

Узнайте, как прошел полет на новом суперудобном самолете, из нашего материала.

Авиакомпания British Airways открыла рейсы, которые выполняют 18 новых сияющих самолетов Airbus A350. Журналист издания The Sun Джейкоб Льюис решил испытать на себе все прелести полета с экстракомфортом.

Пассажирское место здесь похоже на маленький шикарный номер в отеле под небесами. Парень привык летать экономклассом, поэтому такие удобства были для него приятным открытием.

Авиакомпания British Airways позиционирует место в бизнес-классе как стандартный номер в гостинице, и это - комфорт на грани фантазии.

Главным нововведением в бизнес-классе за последние 13 лет стало то, что сидения раскладываются в полноценную кровать с лежачим положением, а пассажирское место закрывается раздвижной дверью, чтобы скрыть личное пространство человека от посторонних глаз.

Джейкоб летел рейсом из Хитроу в Мадрид. Это временное пробное направление, чтобы экипаж самолета привык к новому оборудованию. Для журналиста два часа полета стали сплошным наслаждением.

Дизайнеры авиакомпании тщательно продумали каждый аспект пассажирского места: держатель для чашки возле ног, встроенное зеркальце и два маленьких бардачка с двумя USB-входами и розеткой на три разъема. Роскошь продолжается и в материалах: искусственное светло-коричневое дерево, звукоизоляция и обтекаемые металлические линии.

Главный телевизор впечатляет: его диагональ - 18,5 дюймов, а два других экрана с регулируемым наклоном позволяют смотреть любимый фильм в удобном положении. Лежа в кровати за закрытой дверью, чувствуешь себя в уютной комнате, а не в самолете.

Новый авиалайнер вмещает 331 пассажира. Для тех, кто летит в экономклассе, условия тоже улучшились, и намного: высокие потолки, снижение уровня шума и лучшее кондиционирование. Самолеты старых образцов попадают под давление на высоте около 2134 метров, а новый Airbus A350 - 1829 метров.

Кроме комфорта для пассажиров, самолет экономичен и экологичен: он сжигает на 25% меньше топлива, тем самым существенно снижая выброс углекислого газа.

Красиво летать не запретишь, и новый Airbus A350 создан для того, чтобы от полета остались только лучшие впечатления. Если вы захотите почувствовать себя на седьмом небе, обязательно прокатитесь на новом британском самолете. Судя по восхищенным комментариям журналиста-испытателя, это стоит увидеть собственными глазами.

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