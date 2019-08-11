Лидерами по количеству экоотелей стали Италия, Германия и Франция, сообщает OneTwoTrip, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Под экоотелям понимают объекты размещения, которые вводят специальные меры, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Как правило, там экономят воду, сортируют мусор, используют безопасные для природы средства для уборки, стирки белья и предлагают органические продукты на завтрак.

Эксперты онлайн-сервиса выяснили, в каких странах путешественникам, ответственно относящимся к природе, легче найти жилье. Для анализа использовалась база гостиниц, в которую входит более двух миллионов вариантов жилья по всему миру.

Оказалось, что больше всего экоотелей находится в Италии (более 3,5 тысячи), Германии (около 2,5 тысячи) и Франции (более двух тысяч). Следом за ними идут Австрия и Бразилия.

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