Сегодня гороскоп обещает день крайностей - он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя. Если хотя бы в какой-то области вам удастся преодолеть лень и инерцию, энергии хватит с лихвой, чтобы свернуть горы. Если же нет - день пройдет не лучше и не хуже обычного. В любом случае, сегодня прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам - это поможет вам в нужную минуту. В течение дня возможны новые знакомства и получение нового опыта в любых сферах жизни - даже там, где вы этого совсем не ожидаете.

Овен

Сегодня никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Овна с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Овну сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Овен не будет раздражаться на досадные помехи.

Телец

Сегодня день у Тельца в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

Близнецы

В жизнь Близнецов ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Близнецов увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Близнецов еще долго могут расходиться по их судьбе, словно круги по воде.

Рак

Сегодня звезды гороскопа будут благосклонны к Раку! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Рака вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Рака убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся сегодня интуиция.

Лев

Сегодня с самого утра в душе у Льва начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Лев могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Льва вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

Дева

День у Девы обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться сегодня не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Деве прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Дева будет еще долго сожалеть об этом.

Весы

Весам будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время им захочется провести дома, однако в течение дня планы Весов могут неоднократно меняться. Хоть сами Весы сегодня и не настроены проявлять инициативу, но с удовольствием примут предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Весам по-настоящему комфортно.

Скорпион

Скорпиону захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Скорпион поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: "Охота пуще неволи".

Стрелец

Стрельца могут ожидать разнообразные сюрпризы! В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Стрельца настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть - здесь уж кому как повезет.

Козерог

Козерога лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Козерогу сегодня может показаться, что он - само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Козерога - так всем будет лучше!

Водолей

Самый эффективный путь для Водолея - это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Водолею следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции - она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.

Рыбы

Творческий порыв может накатить на Рыб совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Рыб с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

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