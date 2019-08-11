Возможность перед вылетом поесть в кафе, ресторане или перекусить в снек-баре - самая востребованная авиапассажирами услуга в аэропорту, сообщает OZON.travel, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.

Более четверти, 26% респондентов признались, что чаще всего в аэропорту обращают внимание на пункты питания: кафе, автоматы со снеками или небольшие бары. Они рассказали, что часто перекусывают перед полетом или полноценно обедают или ужинают.

На втором месте по популярности - комната матери и ребенка. Эта услуга популярна у 24% опрошенных, а 21% туристов используют станции для зарядки телефонов.

Религиозные центры, расположенные в воздушной гавани, посещают 13% путешественников. Еще девять процентов предпочитают доплачивать за ожидание вылета рейса в VIP-зале.

Семь процентов респондентов регулярно пользуются услугой fast track, при которой весь путь пассажира до выхода на посадку осуществляется по специально выделенным коридорам.