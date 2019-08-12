Стали известны 11 преимуществ жизни с кошками. Об этом передает шведское издание Expressen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, кошки могут улучшить эмоциональное состояние хозяина во время их поглаживания.

Также эти питомцы позволяют расслабиться и ввести человека в состояние гармонии.

Кроме того, фото с кошками помогает повысить популярность человека в социальных сетях.

Еще в издании подчеркивают, что хвостатые звери обладают такими качествами, как самостоятельность и чистоплотность.

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