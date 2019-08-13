Привлечь удачу и везение в жизнь можно без магических заговоров и ритуалов, пишут экспертные СМИ. Для этого достаточно следовать простым правилам успешного человека, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Удача настигает тех людей, кто к этому готов.

Следует быть готовым к успеху, верить в счастливое будущее и везение, а не жаловаться на свою жизнь.

2. Не стоит настраивать себя на невезение.

Если вы полагаете, что никогда не достигнете успеха, то так оно и будет. Мысли - материальны, поэтому Вселенная ответит соответствующим образом на ваш посыл.

3. Нельзя завидовать и злиться.

Озлобленность и зависть отпугивают удачу. Они ослабляют наше энергетическое поле и лишают везения.

4. Необходимо быть уверенным в своем успехе на 100 процентов.

Счастливчики всегда уверены в своих силах. Они мыслят позитивно и открыты новым свершениям.

5. Не стоит ждать подарков от судьбы.

Ни один успешный человек не сидит на диване в ожидании удачи, а усердно трудится для достижения целей. Таким людям везет чаще.

6. Необходимо ставить перед собой достижимые цели.

Наполеоновские планы могут отпугнуть удачу. Необходимо задаться достижимыми целями и реализовывать их поэтапно.

7. Нужно хвалить себя

Для привлечения удачи необходимо хвалить себя за маленькие и большие победы. Это поможет приобрести уверенности в своих силах и не даст спасовать перед трудностями.

8. Не стоит забывать о движении вперед.

Прошлые победы должны сделать вас более уверенными. Следует постоянно развиваться и инвестировать усилия в свое будущее.

9. Сохраняйте терпение.

Неоправданный риск в погоне за победой часто приводит к проблемам. Для того, чтобы стать везучим, необходимо запастись терпением в ожидании удобного для реализации планов момента.

10. Будьте самодостаточны.

Удача благосклонна к людям, которые находятся в гармонии с самими собой. Они благодарны судьбе за все подарки и свободны от чужих стереотипов.

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