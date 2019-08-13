10 главных правил привлечения удачи
Привлечь удачу и везение в жизнь можно без магических заговоров и ритуалов, пишут экспертные СМИ. Для этого достаточно следовать простым правилам успешного человека, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
1. Удача настигает тех людей, кто к этому готов.
Следует быть готовым к успеху, верить в счастливое будущее и везение, а не жаловаться на свою жизнь.
2. Не стоит настраивать себя на невезение.
Если вы полагаете, что никогда не достигнете успеха, то так оно и будет. Мысли - материальны, поэтому Вселенная ответит соответствующим образом на ваш посыл.
3. Нельзя завидовать и злиться.
Озлобленность и зависть отпугивают удачу. Они ослабляют наше энергетическое поле и лишают везения.
4. Необходимо быть уверенным в своем успехе на 100 процентов.
Счастливчики всегда уверены в своих силах. Они мыслят позитивно и открыты новым свершениям.
5. Не стоит ждать подарков от судьбы.
Ни один успешный человек не сидит на диване в ожидании удачи, а усердно трудится для достижения целей. Таким людям везет чаще.
6. Необходимо ставить перед собой достижимые цели.
Наполеоновские планы могут отпугнуть удачу. Необходимо задаться достижимыми целями и реализовывать их поэтапно.
7. Нужно хвалить себя
Для привлечения удачи необходимо хвалить себя за маленькие и большие победы. Это поможет приобрести уверенности в своих силах и не даст спасовать перед трудностями.
8. Не стоит забывать о движении вперед.
Прошлые победы должны сделать вас более уверенными. Следует постоянно развиваться и инвестировать усилия в свое будущее.
9. Сохраняйте терпение.
Неоправданный риск в погоне за победой часто приводит к проблемам. Для того, чтобы стать везучим, необходимо запастись терпением в ожидании удобного для реализации планов момента.
10. Будьте самодостаточны.
Удача благосклонна к людям, которые находятся в гармонии с самими собой. Они благодарны судьбе за все подарки и свободны от чужих стереотипов.
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