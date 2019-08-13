Сегодня звезды гороскопа обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Не вступайте в споры с окружающими - все равно никто никого сегодня ни в чем не убедит, и каждый останется при своем мнении, невзирая на любые аргументы. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад. Ну а если не получится, то хотя бы просто сдерживайте негативные эмоции.

Овен

Сегодня в повседневной жизни Овна не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Овен сегодня не склонен рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Телец

Сегодня главным трендом дня у Тельца будет скука. С одной стороны, в душе ему будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Тельца из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Тельца тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Близнецы

Близнецы будут готовы чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять их мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Близнецы объяснить такое поведение не смогут и будут продолжать настаивать на своем - не менее упрямо.

Рак

Сегодня все желающие прокатиться на шее у Рака могут отдыхать: раскачать его на любое дело едва ли получится. В принципе, Рак даже возражать не станет - просто он будет так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за его счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Рак сегодня тоже не будет излишне расторопен. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Лев

Сегодня если что-то и способно вывести Льва из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Льву необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то сегодня затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Льва - особенно.

Дева

День у Девы обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Деве сегодня следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах, - и удача повернется к вам нужной частью тела!

Весы

Весы будут явно не настроены на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому они будут относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Друг, обретенный сегодня, может стать самым близким и любимым для Весов на долгие-долгие годы.

Скорпион

интеллект Скорпиона будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Скорпиона сегодня будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Скорпиону выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы.

Стрелец

Стрелец будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь сегодня просить у Стрельца денег в долг - не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Стрелец сегодня не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе, он не будет потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Козерог

Сегодняшний день у Козерога обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше - решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Козерога сегодня правило успеха звучит примерно так: "Пришел, обдумал, победил".

Водолей

день у Водолея пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у него приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Водолея на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Сегодня любые дела будут тормозиться о его пассивность и нерешительность.

Рыбы

день у Рыб обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать сегодня Рыбам ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

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