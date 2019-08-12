Герцога и герцогиню Сассекских посетители музея мадам Тюссо в ближайшее время не увидят вместе, поскольку руководством было принято решение разделить их. Меган Маркл установят в другом зале, чтобы подчеркнуть ее особое положение в мире шоу-бизнеса, а не королевский статус, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Восковая фигура герцогини Сассекской будет находиться в особой комнате "для вечеринок" в окружении актера Тома Харди, футболиста Дэвида Бэкхема, а также индийской актрисы Приянки Чопры.

Принц Гарри будет размещен рядом с остальными восковыми членами семьи, сообщает The Sun. Как отметил генеральный директор музея Стив Дэвис, руководство экспозиции всегда прислушивается к тому, что люди говорят о любимых звездах. По его словам, они хотят отразить независимый от монаршего дома статус знаменитости Меган Маркл. Также гендиректор музея мадам Тюссо рассказал, что подобная разлука для герцога и герцогини не навсегда, это лишь возможность позволить Маркл на некоторое время побыть в кругу близких ей знаменитостей.

В музее восковых фигур принц Гарри и Меган Маркл выглядят так же, как и в день их официальной помолвки. Младший сын принца Уэльского облачен в классический синий костюм, а его супруга - в платье-футляр темно-зеленого цвета.