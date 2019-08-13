Знаковые достопримечательности прошлого, оценить всю красоту которых теперь можно только на страницах книг по истории.

С античных времен наиболее выдающиеся архитектурные постройки и уникальные творения природы из общего числа выделяли в отдельные списки. Авторство первого списка чудес света, состоящего из трех мест, приписывается Геродоту. Со временем список расширился до семи чудес. Единственное, что сохранилось из них до наших дней, - это пирамида Хеопса в Гизе. Остальные памятники были разрушены природными катаклизмами, либо военными действиями.

Помимо чудес древнего мира на планете существовали и другие рукотворные и нерукотворные памятники, на которые съезжались посмотреть миллионы туристов. Но как и семь чудес света, многие из них до наших дней "не дожили".

Гуайра, Парагвай. Водопад Гуайра на реке Паране считался самым крупным водопадом мира. Его высота составляла 34 метра, а ширина - 4828 метров. По оценкам ученых, водопад имел наибольший средний расход из всех водопадов мира (793 000 м3/мин). В 80-е годы в этом месте решено было построить ГЭС. Водопад был затоплен, а для улучшения навигации скалы, формирующие водопад, взорвали. Источник

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