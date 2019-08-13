10 чудес света, которые уже никто не увидит
Знаковые достопримечательности прошлого, оценить всю красоту которых теперь можно только на страницах книг по истории.
С античных времен наиболее выдающиеся архитектурные постройки и уникальные творения природы из общего числа выделяли в отдельные списки. Авторство первого списка чудес света, состоящего из трех мест, приписывается Геродоту. Со временем список расширился до семи чудес. Единственное, что сохранилось из них до наших дней, - это пирамида Хеопса в Гизе. Остальные памятники были разрушены природными катаклизмами, либо военными действиями.
Помимо чудес древнего мира на планете существовали и другие рукотворные и нерукотворные памятники, на которые съезжались посмотреть миллионы туристов. Но как и семь чудес света, многие из них до наших дней "не дожили".
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