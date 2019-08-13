Порой мы настолько заняты собственными проблемами, что даже не замечаем смену времен года. Переход от лета к осени - поистине волшебный период! Природа играет яркими красками, с деревьев опадают листья, будто напоминая, что всё меняется и не стоит на месте.

Укутайся в теплый шарф, купи тыквенный латте с нотками корицы в маленькой уютной кофейне и на мгновение останови свой взор на прекрасном. Меланхоличная красота осени завораживает и радует глаз!

Предлагаем посмотреть на чудесные пейзажи до и после того, как осень коснулась их своей чарующей рукой.

Северный Уэльс

Фото: Flickr

Фото: Flickr

Мост Гапстоу, Нью-Йорк, США

Фото: Jessica Jenney

Фото: Flickr

Японский клен

Фото: Kadek Susanto

Фото: Pete Wongkongkathep

Фасад дома

Фото: Imgur

Лесное озеро в Польше

Фото: Kacper Kowalski

Фото: Kacper Kowalski

Центральный парк, Нью-Йорк, США

Фото: Flickr

Фото: Vivienne Gucwa

Цветочный парк Хитачи, Япония

Фото: 500px

Фото: Flickr

Виадук Гленфиннан, Шотландия

Фото: Martin Molcan

Фото: Flickr

Островок, Польша

Фото: Kacper Kowalski

Фото: Kacper Kowalski

Долина Капитолийского залива

Фото: Flickr

Фото: Alex Burke

Замок Килхурн, Шотландия

Фото: Flickr

Фото: Flickr

Маяк, Мичиган, США

Фото: Flickr

Фото: Ajay Thakur

В большинстве случаев красота у нас под носом. Самое время выйти на природу и вдохновиться неимоверными осенними трансформациями. Поделись прекрасным с друзьями с помощью социальных сетей!

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!