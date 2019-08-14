Каждой хозяйке следует обратить внимание на то, какое масло она использует для жарки.

Когда мы слишком долго обжариваем мясо, кипящее масло окисляется и превращается в канцерогены, объясняют специалисты. Они вырабатываются еще активнее, когда сковородка "дымится", и эти вещества становятся видны невооруженным глазом. Поэтому температура активного окисления масла называется точкой дымления.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Получается, жарка практически превращает масло во вредный продукт, который провоцирует развитие онкологических заболеваний.

Таким образом, при выборе масла для жарки следует понять, как легко оно окисляется и пригорает при нагревании. То есть, чем выше температура окисления и точка дымления, тем безопаснее это масло для здоровья.

"Компромиссным" маслом для жарки врачи считают оливковое, которое хорошо заменит вредное подсолнечное. Причем для жарки подойдет рафинированное оливковое масло. У него высокая точка дымления (242 °C) и мононенасыщенные жирные кислоты омега-9 в составе, которые нейтральны для здоровья организма.

При этом, если вы жарите омлет или овощи, сильный огонь не нужен. И поэтому подойдет масло с низкой точкой дымления.

Высокая температура окисления также у горчичного масла (254 °C), поэтому жарить на нем будет безопасно.

По мнению кардиологов, особенно опасным станет льняное масло, так как у него самая низкая температура дымления (107 °C), и даже при медленном обжаривании оно выделяет вредные вещества.

Кроме того, специалисты отмечают, что нерафинированные масла холодного отжима лучше оставить для салатов, так как при температурной обработке их полезные вещества уничтожаются, зато очень быстро выделяются канцерогены.

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