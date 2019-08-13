https://news.day.az/unusual/1146922.html Бесплодная женщина родила двойню после ночи с мужчиной на круизе
Бесплодная женщина родила двойню после ночи с мужчиной на круизе
Моника Дилан из Великобритании в возрасте 41 года родила двойню после того, как во время круиза провела ночь с мужчиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает The Sun.
Отмечается, что до этого врачи сообщали женщине о том, что она не сможет иметь детей из-за малого числа яйцеклеток. Дилан рассказывает, что смирилась с этим и думала, что в будущем сможет быть мамой только для своих племянников.
Как стало известно, женщина родила двойняшек Афину и Луну в январе 2019 года с помощью кесарева сечения.
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