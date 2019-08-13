Моника Дилан из Великобритании в возрасте 41 года родила двойню после того, как во время круиза провела ночь с мужчиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает The Sun.

Отмечается, что до этого врачи сообщали женщине о том, что она не сможет иметь детей из-за малого числа яйцеклеток. Дилан рассказывает, что смирилась с этим и думала, что в будущем сможет быть мамой только для своих племянников.

Как стало известно, женщина родила двойняшек Афину и Луну в январе 2019 года с помощью кесарева сечения.

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