https://news.day.az/unusual/1147131.html 15 хитростей, до которых могли додуматься только гении
15 хитростей, до которых могли додуматься только гении
Представляем вам подборку уморительных примеров, где хитрость просто зашкаливает. Выглядит всё это странно и даже смешно, но по своей сути это гениально! Таких идей очень много у студентов и молодых родителей. Находчивость и смекалка этих людей просто поражает! Некоторые идеи надо взять на заметку.
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