Представляем вам подборку уморительных примеров, где хитрость просто зашкаливает. Выглядит всё это странно и даже смешно, но по своей сути это гениально! Таких идей очень много у студентов и молодых родителей. Находчивость и смекалка этих людей просто поражает! Некоторые идеи надо взять на заметку.

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