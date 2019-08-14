18 очень странных вещей, которые продаются на Aliexpress
Aliexpress - одна из крупнейших торговых площадок Китая, где собрано великое множество товаров от разных продавцов. Ассортимент товаров очень большой. На этой торговой площадке можно найти практически всё. И мы специально для вас нашли 18 самых странных вещей. Тут есть над чем посмеяться, а может даже и купить.
1. Грива для собаки
2. Детектор лжи
3. Шапка с глазами
4. Противные зубы
5. Копилка, которая жуёт деньги
6. Тапочки-клавиатуры
7. Семена синего арбуза
8. Накладной язык
9. Подушка-бревно
10. Костюм "Наездник дракона"
11. Маска кота (можно пугать кота)
12. Брелок антистресс
13. Подушка, в которой удобно спать везде
14. Конфеты в форме презерватива
15. Шапка "Викинг"
16. Трубка для смартфона
17. Соска с зубками
18. Кричащая курица
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