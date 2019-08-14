Aliexpress - одна из крупнейших торговых площадок Китая, где собрано великое множество товаров от разных продавцов. Ассортимент товаров очень большой. На этой торговой площадке можно найти практически всё. И мы специально для вас нашли 18 самых странных вещей. Тут есть над чем посмеяться, а может даже и купить.

1. Грива для собаки

2. Детектор лжи

3. Шапка с глазами

4. Противные зубы

5. Копилка, которая жуёт деньги

6. Тапочки-клавиатуры

7. Семена синего арбуза

8. Накладной язык

9. Подушка-бревно

10. Костюм "Наездник дракона"

11. Маска кота (можно пугать кота)

12. Брелок антистресс

13. Подушка, в которой удобно спать везде

14. Конфеты в форме презерватива

15. Шапка "Викинг"

16. Трубка для смартфона

17. Соска с зубками

18. Кричащая курица

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