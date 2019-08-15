Билеты куплены, планы составлены, этой зимой ваш адрес - Таиланд. Почему бы нет, зима оказывает положительное воздействие не на всех. Но обязательно прислушайтесь к мнению опытных зимовщиков и экспатов, которые плавали и знают. В этой статье Елена Кошечкова, которая прожила в Таиланде шесть лет, перечислила пять самых главных ошибок зимовщиков. И дала рецепты, как их избежать.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Ошибка № 1. Не сделать страховку

Не делать страховку при поездке в любую чужую страну - это всегда повышенный риск. Но когда вы едете в Европу, вам просто не выдадут шенген без бумажки, которая удостоверяет вашу благоразумность и покрытие расходов за визит к врачу. А вот азиатам по большому счету нет дела до здоровья туристов. Заболел, попал в аварию, отравился - любой госпиталь окажет помощь. За деньги. И сумма финального счета может повергнуть в шок даже финансово благополучных. Поэтому чтобы не писать потом жалобные посты в духе "Помогите, люди добрые, давайте всем миром соберем на оплату операции", лучше подстелить соломку заранее. Да, это дополнительные расходы. И дай Бог, чтобы они оказались лишними. Но если вдруг получится наоборот... пенять придется только на себя. И порой очень сильно.

Автор лично знаком с человеком, который хотел сделать страховку 2 января, а 1-го попал в аварию и заплатил за лечение более 100 тысяч бат.

Как избежать: сделать страховку заранее. Проверьте, чтобы она покрывала случаи с укусами насекомых и лихорадкой Денге. Если вы планируете брать в аренду мотоцикл или заниматься активными видами спорта, страховка должна покрывать расходы на лечение после ДТП. Также внимательно отнестись к оформлению этого документа должны беременные и дайверы - вам нужна специальная страховка, покрывающая возможные риски.

Ошибка № 2. Нарушить визовый режим

Многие туристы думают, что не будет ничего очень уж страшного, если они немного просрочат выезд из страны. Другие просто забывают, что пришло время продлить визу (обычно это нужно делать спустя два месяца после ее получения). Результат всегда неприятный. За просроченные дни приходится платить (500 бат/день с человека), а если визовый режим нарушен более чем на полтора месяца, это карается ограничением въезда в страну в будущем (чем больше оверстей, тем дольше будет запрет на посещение солнечного королевства).

Автор через одно рукопожатие знает человека, который прожил без визы в Таиланде около пяти лет. Это означает, что последующие 10 лет его в страну не пустят. Также у автора без счету друзей, которые забывали вовремя выехать за визой и "попадали" на суммы от 1 до 5 тысяч бат.

Как избежать: поставить себе напоминалку на телефоне, которая заранее даст знать, что пора ехать в иммиграционный офис или на визаран. Также заранее нужно спланировать выезд из страны, если вы не сделали визу заранее (срок действия визы по прибытии - 1 месяц, однократной туристической - 3 месяца с обязательным продлением (!) по истечении первых двух).

Ошибка № 3. Утратить бдительность за рулем

Одна из самых частых и трагических проблем среди тайских зимовщиков - аварии на мотоциклах и скутерах. В большинстве своем люди уверены, что два дня тренировок за рулем на дороге возле дома дают им право считать себя асами вождения. Увы, это не так. Азиатские дороги грешат множеством недостатков - это наносы песка и даже гравия, резкие повороты, крутые спуски и подъемы, внезапные собаки и куры, а порой и не соблюдающие никаких правил местные водители. А еще, как бы банально это ни звучало, очень полезно надевать шлем: руки и ноги починить можно, а вот голову - намного сложней.

Автор лично видел прикрытые пленкой тела на дороге и разбитый скутер рядом - зрелище не для слабонервных. Также автор неоднократно общался с людьми, которые были уверены в себе на 100%, но получали травмы различной степени тяжести. Да, по правде сказать, автор и сама пару раз их получала...

Как избежать: надевать шлем, ездить медленно и всегда проявлять максимум осторожности. Не садиться за руль после употребления алкоголя (в том числе и потому, что страховые не покрывают лечение после ДТП в таких условиях).

Ошибка № 4. Снять на долгий срок непроверенное жилье

В Таиланде часто так - чем дольше срок аренды дома / кондо, тем ниже цена. Но тут есть свои подводные камни.

При всей своей привлекательности любой дом или кондоминиум может иметь скрытые недостатки. Особенно если цена ниже средней по рынку, а отзывов о жилье еще нет. Среди внезапных проблем можно обнаружить: нежданных гостей, которые крадут технику и деньги; громкий шум по ночам; тайских соседей, которые любят жечь траву и банановые листья под вашими окнами; нашествие муравьев или тараканов-кукарачей и т. д.

Однажды автору довелось снимать кондо рядом с петушиной фермой - с 3 часов утра спать было очень трудно. А еще один раз в дом к автору залезли воры - оттуда пришлось съезжать после окончания первого же месяца аренды.

Как избежать: не снимать сразу на долгий срок и не оплачивать на полгода вперед, если жилье сомнительное. По возможности пользоваться отзывами друзей и знакомых или спрашивать о минусах тех, кто уже живет по соседству. У хозяев спрашивать можно тоже, но не факт, что они будут до конца честны. От воров помогают решетки на окнах и верхние этажи, от тайской ярмарки по соседству не спасет ничто, муравьев можно вывести, а на недружелюбных соседей натравить владельца жилья.

Ошибка № 5. Не угадать с погодой

Таиланд - довольно большая страна, и климат на ее территории отличается от одного региона к другому. Например, на Самуи и в соседнем Пангане в октябре-ноябре наступает сезон сильных дождей, и ненастье может продолжаться от пары недель до пары месяцев. Идеальная погода бывает иногда только в январе. На Пхукете, Краби, в Хуа-Хине и Паттайе хорошая погода на Новый год более вероятна - там сезон штормов длится с апреля по октябрь.

Автор лично знакома с самуйским сезоном дождей, который может на несколько дней запереть в доме всех, у кого нет мощного джипа с высокой выхлопной трубой (весь остальной транспорт рискует "захлебнуться" на дорогах).

Как избежать: изучить и сравнить погоду в разные сезоны в нескольких курортных точках. Если не хочется лишних перемещений, лучше сразу выбрать такое место, откуда не придется срочно убегать, когда по улицам потекут реки. Или просто быть к этому готовым - морально и по степени наполненности холодильника.

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