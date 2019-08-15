Мы видим прекрасных девушек на обложках глянца, в кино и все чаще на улице. Возникает разумный вопрос - неужели нет способа выглядеть также или хотя бы на приблизительном уровне привлекательно. Мы расскажем, что может вам помочь выглядеть роскошно в глазах окружающих.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Воспитывайте в себе вкус

Совсем не обязательно забивать гардероб люксовой одеждой, достаточно следить за собой и постоянно развиваться внутренне, так как внешняя красота зачастую является проявлением внутренней.

Блогеры в помощь

Конечно, самостоятельно изучать современные тренды - довольно утомительно и не всегда знаешь, что подходит именно тебе. В этом случае вам на помощь приходим мы и популярные бьюти-блогеры, через несколько часов просмотра видео вы с легкостью начнете ориентироваться в fashion-пространстве.

Не забывайте про базу

У любого гардероба есть база. Это вещи, которые вы можете миксовать между собой и которые подходят практически под любой случай. Что входит в базовый гардероб:

- Блузки.

- Футболки.

- Платье-футляр.

- Осенне-весеннее пальто.

- Темные брюки.

- Кожаная куртка.

- Юбка-карандаш.

- Джинсы.

Старайтесь не использовать больше трех цветов при составлении образа - монохром всегда смотрится дорого.

Украшения

Забудьте про бижутерию, особенно дешевую. На крайний случай используйте серебро. Но не забывайте, что серебро нуждается в постоянной чистке.

Волосы

У "девушки на миллион" не может быть плохих волос. Следите за состоянием вашего главного богатства: регулярно подравнивайте, подбирайте уход по типу волос, делайте увлажняющие маски.

Опять же, с помощью бьюти-блогеров вы можете освоить довольно сложные на первый взгляд прически на любое мероприятие.

Ногти

Также не маловажная часть образа. Совсем не обязательно просиживать долгие часы у нейл-мастера: вполне достаточно сделать форму ногтей, которая вам нравится больше всего и покрыть прозрачным лаком.

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