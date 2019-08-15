Малышка на миллион: как выглядеть дорого
Мы видим прекрасных девушек на обложках глянца, в кино и все чаще на улице. Возникает разумный вопрос - неужели нет способа выглядеть также или хотя бы на приблизительном уровне привлекательно. Мы расскажем, что может вам помочь выглядеть роскошно в глазах окружающих.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Воспитывайте в себе вкус
Совсем не обязательно забивать гардероб люксовой одеждой, достаточно следить за собой и постоянно развиваться внутренне, так как внешняя красота зачастую является проявлением внутренней.
Блогеры в помощь
Конечно, самостоятельно изучать современные тренды - довольно утомительно и не всегда знаешь, что подходит именно тебе. В этом случае вам на помощь приходим мы и популярные бьюти-блогеры, через несколько часов просмотра видео вы с легкостью начнете ориентироваться в fashion-пространстве.
Не забывайте про базу
У любого гардероба есть база. Это вещи, которые вы можете миксовать между собой и которые подходят практически под любой случай. Что входит в базовый гардероб:
- Блузки.
- Футболки.
- Платье-футляр.
- Осенне-весеннее пальто.
- Темные брюки.
- Кожаная куртка.
- Юбка-карандаш.
- Джинсы.
Старайтесь не использовать больше трех цветов при составлении образа - монохром всегда смотрится дорого.
Украшения
Забудьте про бижутерию, особенно дешевую. На крайний случай используйте серебро. Но не забывайте, что серебро нуждается в постоянной чистке.
Волосы
У "девушки на миллион" не может быть плохих волос. Следите за состоянием вашего главного богатства: регулярно подравнивайте, подбирайте уход по типу волос, делайте увлажняющие маски.
Опять же, с помощью бьюти-блогеров вы можете освоить довольно сложные на первый взгляд прически на любое мероприятие.
Ногти
Также не маловажная часть образа. Совсем не обязательно просиживать долгие часы у нейл-мастера: вполне достаточно сделать форму ногтей, которая вам нравится больше всего и покрыть прозрачным лаком.
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