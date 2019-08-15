Говоря о физическом и ментальном здоровье подростков, упор, как правило, делается на гаджеты, технологии, социальные сети и их негативное влияние, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Между тем, здесь есть куда более серьезная проблема. Во всяком случае, если брать девочек-подростков.

Новое исследование на тему показало, что социальные сети в частности и интернет вообще не принесут девочкам-подросткам особого вреда, если они не мешают им высыпаться и заниматься спортом. При этом с мальчиками, похоже, это не работает.

"Кажется, родителям пора перестать беспокоиться о том, что их дочери-подростки проводят много времени в социальных сетях в течение дня. О чем им стоит беспокоиться, так это о контенте, который девочки потребляют, а также о достаточном количестве сна и физической активности в их жизни", - говорит соавтор исследования Рассел Винер (Russell Viner).

Чтобы сделать этот вывод, Винер и его коллеги изучили данные, собранные в рамках опроса 12 866 британских школьников, проведенного в 2013 году, а также повторного опроса 11 000 из них в 2014 году, и, наконец, финального опроса 10 000 из них в 2015 году. В рамках исследования, направленного на изучение здоровья и благополучия подростков, была собрана информация об их здоровье, качестве и количестве сна, двигательной активности и активности в соцсетях и мессенджерах.

Так обнаружилось, что девочки-подростки, которые чаще пользовались социальными сетями, были менее счастливы и менее удовлетворены своей жизнью. И здесь, казалось бы, можно было обвинить во всем современные технологии, но ученые решили рассмотреть ситуацию внимательнее.

Связав частоту использования социальных сетей с недостатком сна и спорта, исследователи обнаружили, что активное использование гаджетов становится для девочек проблемой только тогда, когда эти вещи связаны. В том же случае, если девочка высыпается и достаточно активна, даже привычка не выпускать из рук телефон не повлияет на ее ментальное и физическое здоровье.

Ученые добавляют, что социальные сети часто играют в жизни подростков позитивную роль, так что родителям не стоит относиться к ним слишком плохо. Например, гаджеты активно используются подростками для коммуникации и получения новой информации.

Кстати, что касается мальчиков подросткового возраста, то, хотя более частое использование социальных сетей и увеличивает уровень стресса в их жизни, в целом на здоровье это не сказывается.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!