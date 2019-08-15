https://news.day.az/unusual/1147351.html Это видео набирает миллионы просмотров - ВИДЕО
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Это видео набирает миллионы просмотров - ВИДЕО
Жених так сильно перебрал с алкоголем на собственной свадьбе, что не смог самостоятельно поесть. К счастью, на помощь пришла сердобольная теща.
Благодаря снявшим видео друзьям, жениху теперь вряд ли удастся забыть момент спасения от голодной смерти, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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