Жених так сильно перебрал с алкоголем на собственной свадьбе, что не смог самостоятельно поесть. К счастью, на помощь пришла сердобольная теща.

Благодаря снявшим видео друзьям, жениху теперь вряд ли удастся забыть момент спасения от голодной смерти, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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