Итальянская танцовщица Сиэль удивила пользователей соцсети танцевальным номером, поставленным на песню представителя Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиза Мустафаева Truth ("Истина").

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sputnik Азербайджан . Она поделилась роликом на своей странице в социальной сети Instagram.

Танцевальный номер девушки одновременно привел в восторг и шокировал пользователей из-за необычных движений Сиэль. Мустафаев также поделился роликом танцовщицы на своей странице, сопроводив его словами "Что она делает?".

Сиэль уже многие годы занимается танцами, ставя различные номера на самые популярные композиции. Девушка отличается от коллег тем, что во время танца всегда прячет лицо под черной маской, передает Day.Az

Чингиз Мустафаев стал известен после победы в проекте "Новая звезда", также принимал участие в международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна". Является лауреатом многочисленных музыкальных номинаций. На данный момент входит в число самых востребованных исполнителей среди молодого поколения. На "Евровидении-2019" певец занял восьмое место.

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