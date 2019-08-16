Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают по работе чаще других. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом показало исследование портала Superjob.

Как следует из опроса, во время отпуска о своей работе думает почти каждый второй учитель, 38 процентов врачей и 37 - медицинских сестер. Также о ней вспоминают 35 процентов руководителей, а также около 30 дизайнеров, HR-менеджеров и психологов.

В свою очередь, лучше других от работы во время отпуска "отключаются" бухгалтеры, говорится в исследовании: лишь 15 процентов опрошенных заявили о тоске по рабочему месту. Также о ней в свободное время не склонны вспоминать технологи и менеджеры по продажам.

В опросе Superjob приняли участие девять тысяч совершеннолетних респондентов, представляющих 30 профессиональных групп из всех округов страны.

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