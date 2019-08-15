Эмили Уайтинг вела экскурсию по частному природному заповеднику Клезери (провинция Лимпопо, ЮАР), когда увидела двух гиен, сидящих возле ствола дерева, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Две гиены предприняли нерешительные попытки снять с верхушки дерева тушу импалы. Дикие хищники по всей видимости остерегались последствий кражи и встречи со свирепым леопардом, специально спрятавшим свой трофей повыше от падальщиков.

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