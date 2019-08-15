https://news.day.az/unusual/1147467.html Хитрый леопард надёжно спрятал тушу антилопы, вне досягаемости гиен - ВИДЕО
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Хитрый леопард надёжно спрятал тушу антилопы, вне досягаемости гиен - ВИДЕО
Эмили Уайтинг вела экскурсию по частному природному заповеднику Клезери (провинция Лимпопо, ЮАР), когда увидела двух гиен, сидящих возле ствола дерева, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Две гиены предприняли нерешительные попытки снять с верхушки дерева тушу импалы. Дикие хищники по всей видимости остерегались последствий кражи и встречи со свирепым леопардом, специально спрятавшим свой трофей повыше от падальщиков.
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