Джесс Ротхаккер вынужден был прийти на помощь голодной королевской змее, выбравшей в качестве добычи свой хвост, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Сотрудник заповедника рептилий "Fоrgоttеn Friеnd Rерtilе Sаnсtuаry", находящегося в американском штате Пенсильвания, запечатлел необычную спасательную операцию.

Королевская змея решила утолить голод и начала заглатывать свой хвост. Джессу Ротхаккеру пришлось применить силу, чтобы спасти глупое пресмыкающееся.

"Змеи, иногда видя свой собственный хвост, думают, что это добыча. Но, сделав себе больно, понимают, что ошиблись.

Сегодня я увидел, что королевскую змею не остановила боль и она находилась в процессе заглатывания своего хвоста. Мне пришлось постучать ей по носу, чтобы она разжала челюсти", - прокомментировал спасательную операцию Джесс Ротхаккер.

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