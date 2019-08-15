https://news.day.az/unusual/1147516.html Это видео стремительно набирает популярность в Сети
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Это видео стремительно набирает популярность в Сети
Короткая, но захватывающая схватка ящерицы и богомола, в ходе которой охотник быстро превратился в жертву. Никогда не переоценивай свои силы, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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