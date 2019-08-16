Следы советского присутствия все еще остались на немецких землях. Недалеко от Берлина до сих пор стоит город-призрак, оставленный Советским Союзом.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, город Вюндсдорф стал районом Цоссена в Бранденбурге. До 1945-го года здесь располагалось Верховное командование сухопутных войск вермахта, а с конца Второй мировой в городе расположилось управление и штаб Главкома Группы советских оккупационных войск в Германии. А с 1954-го располагались Группы советских войск в Германии (ГСВГ), штаб ЗГВ и несколько вспомогательных и боевых частей.

Во всем городе проживало всего 2700 немецких жителей и 50-60 тысяч советских военных, а также семьи прапорщиков и офицеров.

После отступления нацистов советские войска заняли город, выселили большинство жителей и перерыли дороги для обычного транспорта. Вюндсдорф стал для местных "запретным городом", а для СССР плацдармом прямо в сердце Германии. Из города даже ходил регулярный поезд до Москвы. Жизнь советских граждан в Германии была налажена.

Но вот когда в 1989 году Берлинская стена пала, и Германия воссоединилось советские войска оставили город. На месте осталось 47 тысяч артиллерийских систем, почти 100 тысяч патронов, 29,3 тонны мусора и амуниции. Отработанные нефтепродукты, шины, асбест - все осталось лежать на улицах города. Все уехали, а магазины с электроникой и радиосистемами остались.

Целые советские семьи уезжали из города в такой спешке, что оставляли свои вещи, бытовую технику и домашних животных домах. Скелеты этих животных до сих пор гниют в Вюндсдорфе.

Город в считанные дни стал призраком. И остается им до сих пор.

Развалины старых зданий так и стоят, город разлагается, а памятник Ленину остался гордо стоять на одной из немецких улиц. Лишь изредка сюда приезжают фотографы и заинтересованные журналисты.

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