В 1986 в Советском Союзе произошло крупнейшее ограбление за всю его историю, которое привело к многочисленным жертвам. Бывшие милиционеры и сотрудники силовых структур совершили нападение на универмаг "Молодежный". Преступникам удалось похитить баснословную на тот момент сумму - 330 тысяч рублей, хотя радовались награбленному они недолго: все с самого начала пошло не по плану. Об этом пишет издание El País, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Игорь Книгин и Валерий Финеев уже давно были не в ладах с законом. Уволенные из милиции по служебному несоответствию, решили окончательно пойти по преступному пути. Объект для своего разбойного нападения они выбирали с особой тщательностью: им стал универмаг "Молодежный" на западе Москвы. В сообщники они взяли бывшего офицера Советской Армии и сотрудника КГБ, который увольнялся в запас. Они обладали немалым опытом в борьбе с преступностью, который использовали для подготовки крупнейшего в истории СССР ограбления, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы.

Однако 14 ноября 1986 года у них все пошло не по плану. Неудачи следовали одна за другой и привели участников ограбления в тюрьму или могилу. Происшествие было окутано завесой тайны. Перестройка еще только начиналась, и советские органы власти прилагали максимум усилий, чтобы скрыть невиданное по размаху преступление. Помимо того, что его совершили бывшие сотрудники правоохранительных органов, оно разрушало упорно продвигаемый тезис о том, что оргпреступность существует только в капиталистических странах и в кино.

Универмаг "Молодежный" был одним из немногих торговых центров в советской столице, где можно было без проблем купить джинсы, похожие на американские, а также другую стильную одежду. Это было весьма популярное место, где модники и модницы тратили немалые деньги. В пятницу 14 ноября как раз производилась инкассация. Незадолго до 21:00 напротив универмага припарковался микроавтобус с тремя сотрудниками службы безопасности Госбанка. Двое из них вышли, забрали выручку и погрузили в микроавтобус.

Бандиты уже были наготове. Валерий Финеев, одетый в свою старую милицейскую форму, приблизился к одной из дверей. Игорь Финеев, разработавший всю операцию и тоже одетый в милицейскую форму, подошел к другой двери. Они убили двух инкассаторов и тяжело ранили третьего, после чего похитили мешок с деньгами.

На параллельной улице бывший сотрудник КГБ Константин Голубков ожидал их в своих синих "Жигулях", чтобы увезти с места преступления. Четвертый член банды, бывший лейтенант Евгений Субачев должен был бросить несколько бутылок с зажигательной смесью и две гранаты, чтобы прикрыть отход, однако не сделал этого. И все пошло наперекосяк.

Услышав выстрелы, старший сержант милиции Вера Алфимова, которая закончила свое дежурство в "Молодежном", сдала оружие и ожидала автобус на остановке, бросилась к микроавтобусу, который должен был увезти выручку.

Финеев и Книгин убили и ее. По пути им попался прохожий, выгуливавший собаку. Лже-милиционер хотел было выстрелить и в него, но патронов в обойме уже не оказалось. Грабители сели в машину Голубкова и скрылись. Бывший военнослужащий Субачев решил сесть на автобус и уехать домой.

Между тем около "Молодежного" скопилось много народу, мешавшего расследованию. На ноги была поднята вся московская милиция. Преступники похитили более 330 тысяч рублей. На эти деньги в те годы можно было купить 57 популярных в СССР автомобилей "Жигули", 250 видеомагнитофонов и 30 кооперативных квартир. На эту сумму каждый из грабителей мог в течение 55 лет жить в самом роскошном отеле Сочи.

На место преступления прибыли важные советские руководители, в том числе первый секретарь Московского городского комитета КПСС Борис Ельцин, который в ту пору пытался проводить в столице политику демократизации и которому резонансное ограбление могло стоить карьеры. Советская пресса ни словом не обмолвилась о происшествии. Абсолютное молчание по "политическим мотивам", - заявил по телефону нашей газете известный сыщик Исса Костоев, возглавивший расследование того ограбления.

А тем временем машина с тремя бандитами и награбленной добычей мчалась по улицам Москвы, стараясь не привлекать к себе особого внимания и соблюдая скоростной режим. Все патрульные машины искали синие "Жигули". Одной из них даже удалось остановить автомобиль с преступниками. Произошла перестрелка, в ходе которой два милиционера получили ранения. Также был ранен Голубков, который уже был не в состоянии вести автомобиль. Бывший милиционер Книгин решил, что бывший сотрудник КГБ является обузой и решил застрелить его. Труп оставили в салоне "Жигулей". Книгин и Финеев решили разделиться. Мешок с наличными, в котором также находились квитанции, весил 45 килограммов. Грабители не могли унести его на себе и решили спрятать в машине. Финеев, одетый в милицейскую форму, решил взять такси и отправиться домой. Книгин, не желавший сильно удаляться от награбленного, спрятался в котельной ближайшего здания. Обнаруженный и обложенный нарядами милиции, он застрелился.

Перед Иссой Костоевым, который впоследствии раскрыл другие чудовищные злодеяния, в частности, поймал ростовского потрошителя Чикатило, убившего десятки женщин и девочек с 1982 по 1990 год, были несколько убитых и почти никаких следов. Пока Финеев не допустил еще одну оплошность. Приехав домой, он решил узнать, как дела у его друга. Он позвонил на квартиру Книгину и поговорил с его матерью. Поздний звонок насторожил следователей, хотя у Финеева было надежное алиби. По его словам, он был дома с женой и сыном. Его семья это подтверждала. "Но была какая-то нестыковка. Сколько бы вопросов мы ему ни задавали, он не сознавался, что разговаривал с матерью Книгина", - рассказывает следователь. В результате работы милиционеров 27-летний Финеев подумал, что два его подельника уже все рассказали. Он не знал, что вдохновитель операции застрелился, а четвертый член банды, лейтенант Субачев даже не был в поле зрения милиции. И раскололся.

После ограбления универмага "Молодежный" также выяснилось, трое из преступников не впервые действовали вместе. 30-летний Книгин был прирожденным лидером. Он сколотил небольшую ОПГ, которая совершила три убийства и вымогала деньги у преуспевающих московских спекулянтов. Он стал на путь нарушения закона еще будучи милиционером, до того, как его уволили за "превышение должностных полномочий". Его подельником стал Финеев, которого впоследствии также уволили из милиции за избиение задержанных. Они привлекли к преступной деятельности бывшего лейтенанта Субачева, уволенного из рядов Советской Армии за "использование служебного положения в личных целях".

Для крупного дела им нужен был четвертый человек. И тогда Книгин вспомнил о Голубкове, до этого служившего в аппарате КГБ. У него к тому же был свой автомобиль.

Из двух оставшихся в живых преступников Финеев был приговорен к смертной казни через расстрел, а Субачев - к 15 годам лишения свободы. О его нынешнем местонахождении ничего неизвестно.

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