Стильные "нет" для современной женщины.

Стилисты часто советуют: разнообразьте однотонный наряд интересным аксессуаром, чтобы завершить образ. Правда многие девушки воспринимают этот совет буквально - надевают чрезмерно крупную брошь, колготки с рисунком или яркий шарф. Главная черта стильной женщины - чувство меры. В этом материале рассказываем об аксессуарах, которые лучше подарить младшей сестре или отдать бабушке, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Брошь с искусственными цветами

Бутоньерка жениха - пожалуй, единственный случай, когда такой аксессуар смотрится уместно. В остальном крупную брошь из искусственных роз или тюльпанов лучше оставить на полке магазина, несмотря на уговоры продавца. Замените этот странный аксессуар сдержанной брошью в виде оливковой ветви - она подойдет к белой рубашке и классическим брюкам со стрелками - или смелым вариантом в виде небесного тела - планеты или звездной россыпи. Не отказывайтесь от любимых цветочных мотивов: замените искусственные цветы на брошь из японского бисера и страз Сваровски.

Широкополая шляпа

Вспоминаете комедийные сериалы, где женщина пенсионного возраста лежит на пляже в огромной шляпе? Широкие поля давно вышли из моды - примерно в начале 20 века. Стилисты советуют заменить устаревший вариант более современными соломенными шляпками со средними полями. Экспериментируйте с цветом и деталями - на полях может быть вышита надпись или обернута лента.

Колготки с рисунком

Пора выйти из времен детского сада, когда все девочки носили хлопковые колготки с машинным плетением. Современный тренд един - черные тонкие или плотные колготки без рисунка для официальных случаев и цветные колготки с рисунком для особого образа. Этим образом может быть куртка в спортивном стиле и черная джинсовая юбка, под которую вы наденете бордовые колготки с леопардовым рисунком - это будет выглядеть дерзко, но стильно. Однако сочетание колготок с рисунком под тату и классической юбки будет модным провалом, а не следованием за трендами - во всем нужно иметь вкус.

Ювелирный набор

В некоторых семьях есть традиция передавать украшения по наследству - такие кольца или серьги обычно выглядят изящно и выполнены из натурального металла и камней. С ними в сравнение не идут наборы в бабушкином стиле, которые с радостью уговаривают купить вас продавцы ювелирных салонов: обычно они массивные, с мелкой россыпью драгоценных камней и флористическими мотивами. Эти украшения вышли из моды еще несколько лет назад - сейчас стилисты ратуют за элегантность во всем. Тонкое основание кольца, один крупный камень квадратной или круглой формы, отсутствие элементов декора - такой аксессуар прослужит вам долгие годы. При выборе ювелирных украшений откажитесь от покупки набора - это "правило" давно сошло на нет.

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