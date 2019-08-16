Многие зрители согласились с тем, что этот согревающий душу видеоролик показывает нам отличный пример собачьей дружбы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Собака, ставшая одной из героинь сценки, снятой в провинции Гуандун (Китай), попала в неприятную ситуацию. Животное зачем-то залезло в лодку, и судно отплыло от берега, так что для того, чтобы добраться на сушу, собаке пришлось бы поплавать.

Увы, но она явно боялась прыгать в воду и оставалась бы в ловушке ещё долго, если бы ей на помощь не пришёл верный друг. Ротвейлер доплыл до лодки, схватил зубами верёвку, привязанную к носу, и таким образом отбуксировал судно со своей подружкой к берегу.

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