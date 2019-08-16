Довольно забавную стычку взрослого кота со щенком, напоминающую боксерский поединок, сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Атаки юного песика были отважны и результативны. Казалось, они принесут результат. Однако опытный кот просто выжидал и выиграл нокаутом в самом конце.

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