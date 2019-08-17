Шварценеггер показал силовые упражнения на тренажере - ВИДЕО
Американский актер Арнольд Шварценеггер показал мастер-класс всем спортсменам: в свои 72 года предприниматель продемонстрировал занятия на тренажере.
При этом Шварценеггер отметил в подписи к видео, что кадры были сняты через три дня после того, как неизвестный подбежал к актеру сзади и ударил в спину, свалив с ног. Тогда злоумышленнику убежать не удалось, поскольку охрана вовремя поймала обидчика, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"Проверяю свою спину спустя три дня после того, как тот парень толкнул меня", - написал Шварценеггер в своем Instagram.
На ролике актер делает несколько силовых заходов, сопровождая тренировку гримасами.
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