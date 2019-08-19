Можно ли опознать при первом знакомстве "сидельца"? Признаком тюремного прошлого могут, конечно, служить наколки и справка об освобождении из мест лишения свободы в нагрудном кармане, но что, если их нет? В последние годы сидельцы не колят "перстни" на пальцах и тюремными сроками не бравируют.

Мнение сотрудников МВД

Как отмечают люди, по роду работы постоянно сталкивающиеся с криминальными личностями, постоянного обитателя тюрем или недавно освободившегося человека они вычисляют по неуловимым признакам, которые не могут объяснить, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. "Что-то в глазах", "осунувшееся лицо, хотя человек на вид здоров", "манера держаться", "особый цвет кожи", "манера прятать мобильный телефон при виде полиции", "туберкулезный кашель". Даже человека, давно вышедшего из тюрьмы, но отсидевшего солидный срок, профессионал раскусит через несколько минут разговора. Однако, по словам тюремных охранников и следователей, обычному "гражданскому" вычислить человека, который отсидел в тюрьме один раз и недолгий срок, невозможно.

Язык

В отличие от представления о сидельцах как людях грубых и истеричных, в речи постоянные тюремные обитатели стараются быть аккуратными. Может служить маркером использование слов "благодарю" и "душевно" вместо "спасибо", вместо "спросил" сидельцы говорят "поинтересовался", употребляют слова, которые не связанные с "блатным миром" люди никогда не слышали ("отбуцкать", "скощуха").

Отношение к меньшинствам

Сидевшие избегают мата и определенных слов типа "козел", "пид..р", "петух". Крайне неполиткорректны в отношении "меньшинств" и демонстративно начинают плеваться или выражать свое отвращение, если заходит разговор на эту тему: либеральное отношение к геям в тюрьмах под запретом.

Бытовые привычки

Могут курить "в кулак" и отдыхать, сидя на корточках. В быту могут иметь странные для окружающих привычки, например просить разрешения у окружающих на то, чтобы поесть или сходить в туалет. Часто остается привычка к очень крепкому заваренному чаю - "чифирю". Профессиональные уголовники часто до сих пор имеют золотые "фиксы" - коронки на зубах.

Один раз - не сиделец

Однако если человек оступился один раз, отсидел и вышел, то уже через пару месяцев, когда он "отъестся" и придет в себя, отличить его как бывшего арестанта от других людей будет невозможно - если, конечно, в тюрьме он не "набил" себе во всю грудь синюю надпись "Не забуду мать родную".

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