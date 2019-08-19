На странице Crappy Off Brands на Reddit есть множество забавных примеров того, как можно подделать известный бренд и "не спалиться". Так, к примеру, известные марки Oreo и Pepsi почему-то стали Neo и Popsi. А как часто вы встречали отличные кроссовки Mike по горячей цене? К вашему вниманию несколько примеров того, как хороший маркетинг и смекалочка могут скрыть любой коммерческий плагиат.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Ну кто откажется от выгодной покупки хорошего товара со скидкой? Даже если это означает покупку подделки. Впрочем, далеко не всегда удается получить даже за небольшие деньги что-то стоящее.

На странице Crappy Off Brands есть множество забавных примеров плагиата известных брендов. Такое ощущение, что изготовители подделок иногда намеренно не скрывали источников своего вдохновения.

Перед вами - подделка парфюма известного бренда Hugo Boss. Вот только эта туалетная вода называется Hello Boos. И ведь не подкопаешься. Фото опубликовал пользователь Rebelkids, кажется, он из Манчестера.

Просто сделай это! Ну или нет. Это должна была быть пара кроссовок Nike, но что-то пошло не так. Но ведь бренд Mike не менее известный? Фото предоставил некий TheRea1Duck из США.

Вполне сносные стаканчики, вот только вместо бренда Pepsi, на них красуется надпись Popsi. Автор снимка - Eggplant_the_kind, США.

Ну, это было близко. Вероятно, тут должна была быть пара слипонов Toms, но не срослось. Теперь это обувь бренда Bobs.

Mountain что? Известный бренд газировки Mountain Dew почему-то стал Mountain Frost. Цветовая гамма и особенности упаковки оригинала сохранены. Автор фото - Jackhendoes из Огайо.

Вообще не в ту степь. На этой зарядке вместо бренда Samsung стоит совершенно другое название - Sawsnug. Фото предоставил пользователь Lssjgaming из Штатов.

Почти одно и тоже. Изготовитель заменил название бренда Oreo на Neo для продажи практически такого же продукта. Автор - Limw2000, Британия.

Получили, за что заплатили. Этот аналог известной игры "Дженга" почему-то получил название "Падающая башня".

Известный шоколадный батончик Snickers превратился Shoker's. Надеемся, вкус у него не особенно шокирующий.

Зубная паста Colgate уже не в моде, лучше выбрать Coolwhite. Примечательно, что сохранены особенности оформления и упаковки.

Обратите внимание на качество логотипа. Бедный полковник, как его перекосило! KFC - это всемирная сеть ресторанов фаст-фуда, который тут почему-то стал KFG.

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