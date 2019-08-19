Пернатый рыбак вплавь доставил до берега свою крупную добычу - ВИДЕО
Члены американского семейства, отдыхающие 14 августа на берегу реки в окрестностях города Афтон (штат Миннесота, США), стали свидетелями охоты белоголового орлана на щуку-маскинонг, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Глава семейства, увидев пернатого хищника, плывущего к берегу, сначала подумал, что птица из всех сил пытается удержаться на плаву. Но, подплыв к берегу, орёл продемонстрировал людям свой улов, вытащив на сушу щуку.
Пока пернатый рыбак переводил дух и раздумывал, что ему делать дальше, добыча чуть не "сбежала" от него в родную стихию, но орлу удалось предотвратить "побег".
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