https://news.day.az/unusual/1148534.html Жонглирующий медузами дельфин стал интернет-звездой - ВИДЕО
Жонглирующий медузами дельфин стал интернет-звездой - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео с игривым дельфином, которого засняли в Дании. Эти кадры появились на странице фотографа Йоахима Тордсена, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
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