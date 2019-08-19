В Сети набирает популярность видео с игривым дельфином, которого засняли в Дании. Эти кадры появились на странице фотографа Йоахима Тордсена, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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