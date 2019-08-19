Джош Хайклифф, который увидел в лесу близ Туники (Миссисипи, США) какое-то чёрное животное, поначалу подумал, что повстречался с кабаном.

Однако, когда мужчина пригляделся, он понял, что всё обстоит куда страшнее и таинственнее - существо скорее напоминало крупную обезьяну с густым мехом, так что очевидец сразу припомнил все легенды и предположил, что видит бигфута. Причудливое создание деловито возилось возле дерева, но когда оно встало на задние лапы, Джош не выдержал и в ужасе рванул прочь, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кто-то посчитал этот видеоролик лучшим на данный момент доказательством существования бигфутов, но есть немало скептически настроенных людей, предположивших, что перед нами просто человек в маскарадном костюме. Подозрения вызывает также тот факт, что изначально Джош опубликовал свой видеоролик в октябре 2013 года, но недавно YouTube-канал "Disclose Screen" по неизвестным причинам выкопал видео из забвения.

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