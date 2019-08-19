Был бы странно, если бы мы сейчас начали тебе рассказывать о том, как много для современного человека значит его виртуальная персона. Поэтому даже не будем пытаться. Тем более, что за нас это лучше сделает видео, опубликованное пользователем Твиттера @benyahr и моментально ставшее вирусным: всего за сутки оно набрало 27,5 тысяч ретвитов и 181 тысячу лайков, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

На видео, снятом в нью-йоркском метро, девушка изо всех сил пытается сделать идеальное селфи. Она установила телефон на сиденье и целую минуту позирует так самозабвенно и бескомпромиссно, как будто находится не в вагоне, заполненном людьми, а в собственной спальне. Надо отдать должное пассажирам: они делают вид, что не замечают девушку (ну кроме тех, разумеется, кто снимает ее на видео).

Зато пользователи Твиттера за словом в виртуальный карман не полезли. Кто-то восхитился непосредственностью девушки, кто-то возмутился, а некоторые даже выразили опасение, что она, пренебрегая законами гигиены, трогает руками сиденье вагона, а затем лицо.

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