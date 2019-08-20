Все собаки любят объятия, поцелуи и залезать на ручки. И нет никаких причин отказываться от всего этого, даже если ты уже перерос хозяина.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Мы расплываемся от умиления, глядя на этих великанов, которые, кажется, не догадываются, какого они размера.

Доктор, вы уверены, что я собака?

Тебе же не тяжело?

Собака считается уважительной причиной опоздания на работу? Сразу и не поймешь, кто есть кто. Настоящий царь зверей выглядит так. Большой и верный друг. Будильник на 5 утра поставь. Настало время обнимашек! То самое чувство, когда перерос хозяина. Когда твердо веришь, что все еще щенок. О, мой любимый сериал начинается. Надо было диван брать. Я тебе уже говорил, что похудел? Девчонки, я к вам. Хочу на ручки! Мой ласковый и нежный зверь. Зато тебе не нужно одеяло. Да зачем мне миска? Мне и так удобно. В душе я все еще щенок. Хорошей собаки должно быть много!

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