Год назад популярный блогер Сара Купер, детищем которой является сатирический блог о корпоративной культуре и технологиях TheCooperReview.com, написала книгу с заманчивым названием "100 способов казаться умнее, чем на самом деле, без напряга и усилий".

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Работа Сары оказалась настоящим бестселлером и на сегодняшний день имеет более 5 миллионов просмотров. Нужно сказать, что автор знает толк в том, о чем пишет, ведь за ее плечами работа в Google, Yahoo и других компаниях-гигантах.

На днях пользователи сети обратили внимание на одну из глав книги Сары Купер, которая называется "21 бессмысленная диаграмма, которую вы можете нарисовать". Сперва публикация появилась на Пикабу, а затем стала вирусной и облетела весь Рунет. Посвящена глава злободневной теме - записям на доске, которые так любят тим-лидеры и многочисленные коучи.

Если вы усвоили ценный урок по составлению гениальных диаграмм, мы можем предложить еще несколько отличных советов, которые помогут выступать максимально успешно.

Как выступить перед аудиторией и не перенапрячься

Всем, кто имеет опыт выступления перед людьми, знакомо такое явление как страх облажаться. Особенно это актуально в том случае, если выступать приходится перед коллегами. Каждый из нас по своему решает проблему этой фобии - кто-то тщательно готовится и репетирует, кто-то "принимает на грудь" для храбрости, а кто-то наоборот - глотает успокоительные препараты.

Но есть еще одна категория людей - те, кто пользуются 12 уловками, помогающими "не париться" даже при слабом владении вопросом. Вот эти золотые правила, которые сделают убедительным любое выступление:

1. Непременно начинайте с шокирующего факта. Начните выступление с эффектного и запоминающегося рассказа о случае из собственной жизни, который, на самом деле, не имеет к вам никакого отношения. Приведите факт, достоверность которого точно будет под сомнением у всех. Этот прием позволит привлечь внимание слушателей на пару минут и наверняка будет крутиться в голове до конца презентации, мешая вникнуть в выступление.

2. Всегда держите что-то в руках. Во время выступления не выпускайте из рук ручку или несколько листков бумаги. Лучше держать в руках и то, и другое, так как ручку можно в любой момент использовать как указку, а бумага создает впечатление того, что вы долго и серьезно готовились. Также в любой момент можно сделать вид, будто вы сверяетесь с записями или что-то записываете.

3. Сравнивайте свой проект с наиболее успешными в этой отрасли. Чтобы все сразу поняли, что им представляют нечто важное, поместите свой проект в список известных и успешных. Только не переигрывайте и поместите его где-то в конце списка. Вы можете говорить про айфоны, об электричестве, двигателе внутреннего сгорания - главное упомянуть, что ваша работа идет по следам этих великих свершений человечества.

4. Сделайте презентацию интерактивной. Разрешив слушателям вступать с вами в дискуссию, вы вообще "забить" на свое выступление. Отличный способ для прокрастинаторов, оставивших все на ночь накануне, а затем крепко заснувших. Вопросы типа: "О чем вы хотели бы, чтобы я рассказал?" отлично подойдут для начала такого выступления. Терпеливо ждите, пока вам будут задавать вопросы, сосредоточенно кивайте, а затем, обведя присутствующих взглядом, спросите - "Кто-нибудь еще?"

5. Оформляйте слайды правильно. Поместите на каждый слайд одно слово. Его можно оформить как угодно - светлым текстом по темному фону или наоборот. Можно даже поверх картинки, позаимствованной из Google. Прочтите это слово вслух, а затем многозначительно посмотрите на свою аудиторию и скажите - "Пожалуй, я пока оставлю эту картинку здесь, чтобы вы задумались". Все будут потрясены вашим умом или как минимум удивлены.

6. Попросите кого-то переключать слайды. Передав работу по переключению слайдов в чужие руки, вы получаете небольшую, но власть. Теперь можно раздавать указания: "Переключите, пожалуйста, следующий слайд", "Будьте добры успевать за мной". Также это освободит вас, давая возможность стремительно ходить по помещению и жестикулировать, заставляя всех гадать о том, что произойдет в следующую секунду.

7. Спрашивайте разрешение продолжить. Вопрос: "Я могу продолжить?", заданный с правильной интонацией, ставит слушателей в положение школьников начальных классов на уроке истории. Спрашивайте у всех присутствующих, однако смотрите только на кого-то одного. После вопроса делайте театральную паузу и продолжайте - "Следующий слайд, пожалуйста".

8. Пропускайте слайды. Вставьте в презентацию 2-3 посторонних слайда - чужих или ваших, с прошлой презентации. Дойдя до этого места, пропустите их, быстро отметив: "Это пока мы пропустим", а лучше: "Если будет время, то мы к этому еще вернемся". Все подумают, что вы потратили на подготовку уйму времени и проработали тему доклада досконально.

9. Уклоняйтесь от ответов. Фраза "Хороший вопрос" и комплимент, сделанный оппоненту, являются лучшими способами оттянуть время и найти ответ или найти способ избежать ответа. Это также покажет, что вы с радостью идете навстречу слушателям. После того, как вы похвалите вопрос, вряд ли кто-то заметит, что вы уклонились от него, сказав "Вы получите ответ в моем выступлении, но позднее".

10. Записывайте комментарии руководителей. Если в ходе презентации ваш шеф решил прокомментировать какой-то пункт, непременно прервитесь, чтобы записать его слова. Также стоит сказать "Отличная мысль, Фрэнк. Позвольте я это сейчас же запишу". Называя руководителя по имени, вы даете окружающим понять, что вы с ним приятели.

11. Присаживайтесь на край стола. Сохранить превосходство, но при этом создать максимально неформальную обстановку, вы сможете использовав эту нехитрую мебель. Назовите кого-то по имени и при этом пристально посмотрите на него. Переведите свой взор вдаль, изображая глубокие размышления. Вы очаруете всех присутствующих!

12. Пусть слушатели сами формируют ключевые идеи. Запомните - только самые лучшие докладчики обращаются к своей аудитории, чтобы те в конце презентации выразили ключевые идеи. Может возникнуть легкая неловкость, но пусть она вас не беспокоит - задайте любой вопрос одному из слушателей, а потом сделайте вид, что он говорит абсолютно гениальные вещи. Не забудьте записать его слова - публике это наверняка понравится.

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