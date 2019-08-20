Пользователь Twitter по имени Кали опубликовала в середине августа видео, на котором снят ее младший братик. Как пояснила девушка, малыш является большим поклонником творчества Майкла Джексона и всегда, когда видит кумира по ТВ, начинает танцевать, копируя его движения, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Из-за слишком юного возраста это выходит у него неловко, но он так старается, что невозможно сдержать улыбку.

Кали рассказала, что у ее брата даже есть красная куртка, похожая на ту, которая была у Джексона в клипе Thriller.

На видео, которое Кали опубликовала в соцсети, малыш как раз танцует под эту песню и иногда пытается подпевать. А в конце и вовсе заявляет на камеру, что он и есть Майкл Джексон.

Видео с танцующим мальчиком быстро стало вирусным: его посмотрели почти четыре миллиона раз, а лайк юному танцору поставили около 257 тысяч человек.

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