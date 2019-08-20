Падение в день свадьбы закончилось для шотландца Криса Мэллона в реанимации. Несчастный случай произошел, когда новобрачный вместе с портье относил в номер отеля подарки гостей свадьбы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Мэллон споткнулся на лестнице и упал с четырехметровой высоты между перилами, пишет местное издание Daily Record.

Новобрачного доставили в больницу с переломами и ушибами, в том числе внутренних органов.

Когда после десяти дней в реанимации мужчина очнулся, то был весьма удивлен, увидев в палате свою супругу.

Оказалось, у Мэллона случилась частичная потеря памяти. Позже, когда жена стала напевать ему песню, под которую они танцевали на свадьбе, воспоминания к нему стали возвращаться.

Однако на здоровье мужчины падение сказалось весьма существенно: у него началась пневмония, так что Мэллона пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Домой ему удалось вернуться только через месяц после свадьбы, но тяжелые последствия падения сказались на состоянии Мэллона: он потерял обоняние и оглох на одно ухо.