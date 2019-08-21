Удивительно, как могут быть непредсказуемы мужчины. То они совершенно спокойно воспринимают женские перепады настроения и старательно исполняют наши капризы, то у него дым из ушей идет после одной не к месту сказанной фразы. В чем же дело? Есть вещи, которые выводят наших спутников из равновесия и действуют как красная тряпка на быка, и вот от уже от знаменитого мужского самообладания не остается и следа. Чтобы не попасть под раздачу, лучше избегать следующих ситуаций.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Никогда не критикуйте его друзей

Даже если вам очень сильно не нравится круг общения вашего мужчины, лучше держать при себе свое мнение относительно его друзей. Возможно, некоторые из ваших подруг ему тоже не сильно по душе. В конце концов, вы взрослые люди, которые должны принимать друг друга со всеми достоинствами, недостатками и... друзьями.

Не расспрашивайте про бывших слишком настойчиво

Никто не любит вспоминать о своих предыдущих и, видимо, неудавшихся отношениях. Очевидно, что ставить в укор своему мужчине то, что у него кто-то был до судьбоносной встречи с вами, просто глупо. Постарайтесь относиться к этому факту беспристрастно, как к завершившейся главе увлекательного повествования. Если мужчина захочет поговорить об этом, он сам расскажет, нужно просто подождать.

Никогда не говорите "мужчина должен"

Иначе встретите ответное "женщина должна". Хотите, чтобы мужчина стал вашим идеалом? Помните, что ему придется соответствовать.

Дайте ему спокойно поработать

Бесконечные смс и телефонные звонки по поводу и без сильно отвлекают и сбивают с мысли. Не удивляйтесь, если мужчина резко ответит на вашу очередную просьбу уделить вам пять минуточек на поболтать или вовсе перестанет брать трубку.

Не ревнуйте к каждому столбу

Девушки часто обвиняют своих мужчин в том, что они якобы заглядываются на других женщин. Поймите и примите одну простую истину: если это так, то из-за одной вашей просьбы смотреть на других женщин он не перестанет. Он либо ведет себя так, либо нет, и сделать ничего вы с этим не можете. Другой вопрос, готовы ли вы мириться с таким положением дел?

Но чаще всего девушки все же закатывают скандалы на почве ревности просто потому, что им "показалось". Подобные обвинения сильно раздражают мужчин и незаметно толкают на измену даже того, кто делать этого изначально не собирался. Так мужчины бегут от вечно недовольной скандальной спутницы к заводной и веселой девушке, которая не будет "выносить ему мозг" по пустякам.

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