Про мужчин-гладиаторов в Древнем Риме знает любой человек, посещавший уроки истории в школе. Но мало кому известно, что после гладиаторских боев, приуроченных к смерти любимой дочки Цезаря, на арену, залитую кровью, стали выходить и женщины.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Они выбирали себе псевдонимы на основе мужских имен - так, среди них были Гераклия и Ахилла. В гладиатрисах наравне с соблазнительной женственностью присутствовала отважная мужественность. Вкупе эти два качества не могли не покорить зрителя.

Наряд женщин на арене почти не отличался от той одежды, которую надевали мужчины. Униформа воительниц состояла из короткой юбки, больше похожей на набедренную повязку, налокотников и наголенников. Единственным отличием было то, что женщины в отличие от мужчин не надевали шлемы, дабы продемонстрировать зрителям свои густые волосы и замысловатые прически.

В остальном все были наравне. Именно поэтому женщины подобно мужчинам появлялись на арене с голой грудью. Впрочем никто против этого не возражал - римляне, известные в то время своим развратным нравом, получали от зрелища и эстетическое, и эротическое удовольствие.

Однако у всего этого была и обратная сторона медали. На арене гладиатрисы были звездами - их восхваляли и любили. Но за пределами шоу девушек порицали и причисляли к стриптизершам. О негативном отношении мужчин к женщинам-гладиаторам говорят даже произведения древнеримских сатириков, не редко обращавшихся к этой теме.

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