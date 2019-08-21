Вы только посмотрите на эти фото! Каждый образ талантливого визажиста Моники пропитан реализмом и местами даже "пугающей" красотой.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

В работах девушки присутствуют оптические иллюзии, поэтому на их создание у нее уходят целые часы упорного и тщательного труда. А все ради того, чтобы поделиться ими со своей многочисленной аудиторией в инстаграме. Думаете зря? Ошибаетесь, оно того стоит!

Моника Фальчик (Monika Falčik) - художник-визажист из Вильнюса, которая использует косметику для создания уникальных оптических иллюзий на собственном лице. Вы удивитесь, когда узнаете, что девушка, ко всему прочему, еще и самоучка! Никогда Моника не проходила специальные курсы, а единственными ее "учителями" были видео на YouTube.

Мейкап она называет своим главным хобби и самой большой страстью. С каждым разом работы Моники становятся все более реалистичными, а число подписчиков на аккаунте девушки стремительно растет.

За такие швы врачу нужно руки оторвать! Стоп, неужели это просто мейкап?

Ужас и гламур в одном флаконе. Кто-то сильно переборщил со стразиками.

По мнению литовского визажиста, именно так выглядит жертва пластической хирургии.

Так маску клоуна, пожалуй, еще никто не изображал.

Если костлявая с косой выглядит так же очаровательно, то бояться загробной жизни точно не стоит.

Словно кадр из фильма ужасов. С таким макияжем на Хеллоуин все сладости вам гарантированы.

Моментами кажется, что эти шнурки даже можно взять в руку.

Так Моника "примерила" на себя образ большеглазой куклы Братц.

Волоокая Ева с самым модным в 2018 году цветом волос и Змей искуситель.

Так талантливый визажист представила собственную версию фото "до/после".

Девушка-дракон. Детализация просто поражает!

Но есть в копилке Моники и отпугивающие работы. Вот, к примеру, одна из них.

"Девушка, у вас тут лицо отклеилось!"

Кто бы мог подумать, что Джокер может быть таким привлекательным.

Выглядит жутковато, но стоит признать невероятный талант визажиста.

На каждую свою работу Моника потратила несколько часов, и это того стоило.

Оптические иллюзии - одна из главных "фишек" в работах девушки.

Тут Моника будто просто стянула кожу со своего лица. Выглядит мерзко, но одновременно красиво!

Девушка-бабочка. Интересно, что вдохновляет Монику на создание таких шедевров?

Вот бы и Червонная Королева выглядела так же привлекательно.

Добавьте немного красок в свою серую и рутинную жизнь.

А вот это уже настоящие шнурки! Просто потрясающая работа.

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