Пользователи Reddit обсудили разговоры своих соседей, случайно подслушанные ими через тонкие стены. Тред быстро набрал популярность, получив 35 тысяч лайков и 8,5 тысячи комментариев за несколько часов. Его запустил юзер под ником EskildDood.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Многие комментаторы рассказали, что были шокированы сексуальными предпочтениями своих соседей. Пользователь под ником asleepunderthebridge пожаловался на живущую за стенкой пару, которая в два часа ночи оглушала его неожиданными криками с просьбой о беременности. Другой комментатор заявил, что дочь его соседки приводила домой бойфренда, чтобы тайно заняться с ним сексом на родительской кровати. Пользователь Johnthemom намекнул, что главная ошибка архитектора - сделать в большом доме впритык две спальни, разделенные стеной.

Выяснилось, что порой соседи слышали очень личные вещи.

Один из пользователей признался, что каждое утро слышал позитивные обращения, с которых начинал свой день живущий через стену мужчина. Другой заявил, что подслушивал чужой секс по телефону.

Некоторые признавались, что узнавали ужасные вещи о соседях. Один из комментаторов рассказал, что все в округе восхищались его соседом, который нежно заботился о своей девушке-инвалиде и содержал ее. Однако он случайно узнал, что тот жестоко обращается с ней и угрожает, когда напивается.

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