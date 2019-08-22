Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией Atlantic Productions, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Экспедиция, в состав которой вошли ученые, историки и дайверы, стала первым за 14 лет исследованием "Титаника" при участии человека. За восемь дней было совершено пять погружений к обломкам корабля, в ходе которых были сделаны снимки в формате 4К, а также создана детализированная 3D модель парохода.

"Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами", - рассказал Парк Стивенсон, специалист по истории "Титаника". Он выразил уверенность, что в дальнейшем процесс разрушения корабля будет усиливаться.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года натолкнулся на айсберг во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Кораблекрушение "морского гиганта", в котором погибли около 1,5 тысячи человек, потрясло весь мир.

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