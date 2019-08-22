https://news.day.az/unusual/1149334.html 16 крутых примеров нестандартного маркетинга - ФОТО
16 крутых примеров нестандартного маркетинга - ФОТО
Маркетинг может быть очень дорогим, но, к счастью, всегда есть альтернатива - определенные хитрости, не требующие больших затрат. Партизанский маркетинг - не предполагающая крупных расходов стратегия, смысл которой в использовании оригинальных идей. Термин был введен в обиход американским рекламистом Джеем Конрадом Левинсоном.
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.
Как же это работает? Неизгладимое впечатление на покупателей производят остроумный посыл и нестандартность подхода. Хотите понять, о чем речь? Мы подобрали несколько интересных примеров.
"Поговори со мной, я в настроении поваляться в кроватке!" Кажется, чай пытается меня склеить.
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