Маркетинг может быть очень дорогим, но, к счастью, всегда есть альтернатива - определенные хитрости, не требующие больших затрат. Партизанский маркетинг - не предполагающая крупных расходов стратегия, смысл которой в использовании оригинальных идей. Термин был введен в обиход американским рекламистом Джеем Конрадом Левинсоном.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Как же это работает? Неизгладимое впечатление на покупателей производят остроумный посыл и нестандартность подхода. Хотите понять, о чем речь? Мы подобрали несколько интересных примеров.

Органические бумеранги.

Любителям "Во все тяжкие" скидка!

"Поговори со мной, я в настроении поваляться в кроватке!" Кажется, чай пытается меня склеить.

Скидка на носы для снеговиков.

Просто заглянул в соседний продуктовый и не пожалел об этом.

Этот непростой выбор: презервативы или подгузники?

Отличная юбка, где покупали?

Холодные, как сердце Грампи.

Бессмертный хит обрел вкус!

Подцепи меня, у меня никого нет.

С этой ценой что-то не так.

Драконий фрукт.

Тот момент, когда ты находишь идеальное авокадо в супермаркете. Почувствуй себя Дейнерис Таргариен!

Мясные супергерои!

Что, неужели тот самый неземной вкус?

iPad времен королевы Виктории.

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