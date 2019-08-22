Маркетинг может быть очень дорогим, но, к счастью, всегда есть альтернатива - определенные хитрости, не требующие больших затрат. Партизанский маркетинг - не предполагающая крупных расходов стратегия, смысл которой в использовании оригинальных идей. Термин был введен в обиход американским рекламистом Джеем Конрадом Левинсоном.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Как же это работает? Неизгладимое впечатление на покупателей производят остроумный посыл и нестандартность подхода. Хотите понять, о чем речь? Мы подобрали несколько интересных примеров.

Органические бумеранги.

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"Поговори со мной, я в настроении поваляться в кроватке!" Кажется, чай пытается меня склеить. Скидка на носы для снеговиков. Просто заглянул в соседний продуктовый и не пожалел об этом. Этот непростой выбор: презервативы или подгузники? Отличная юбка, где покупали? Холодные, как сердце Грампи. Бессмертный хит обрел вкус! Подцепи меня, у меня никого нет. С этой ценой что-то не так. Драконий фрукт. Тот момент, когда ты находишь идеальное авокадо в супермаркете. Почувствуй себя Дейнерис Таргариен! Мясные супергерои! Что, неужели тот самый неземной вкус? iPad времен королевы Виктории.

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