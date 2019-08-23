В индийском городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, мужчина решил развестись с супругой, после того как она отказалась от жевательной резинки. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 19 августа, Сайед Рашид (Syed Rashid) и его 30-летняя жена Симми (Simmi) приехали на судебное слушание. На мужчину и его родителей подали иск из-за проблем с приданым. Женщина консультировалась у юриста, когда муж предложил ей жевательную резинку. Ее отказ вывел индийца из себя. Он трижды выкрикнул арабское слово "талак" (развод), что по исламским законам значило, что он развелся с женой, с которой был в браке с 2004 года.

В отношении Рашида ведется расследование, ему грозит тюремный срок до трех лет или штраф.

Тройной талак - практика, существующая в мусульманском гражданском праве. Она позволяет мужчине развестись с супругой, трижды повторив слово "развод". Это можно сделать как при личной встрече, так и с помощью телефонного звонка, СМС-сообщений и даже социальных сетей.

В 2017 году Верховный суд Индии запретил мужчинам-мусульманам "мгновенный развод". Норма признана нарушающей конституционные права женщин.

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