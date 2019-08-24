Молодой отец получил несколько раз по голове от маленького сына за то, что прятал от него мороженое. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина держит сына на руках, а когда тот отворачивается, достает сладкий десерт и начинает тайком есть. В скором времени мальчик понимает, что папа от него прячет и устраивает ему взбучку, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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