Известно, что интимные сцены крайне сложно снять так, чтобы они выглядели на экране правдоподобно. Посмотрим, кому из создателей этого так и не удалось.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Шоугелз

Фильм Пола Верховена провалился в прокате, критики обрушились на режиссера за пошлость сценария и "обилие обнаженки", а карьера исполнительницы главной роли Элизабет Беркли пошла под откос. Кстати, именно ее киноэксперты ругали за неумелую игру, особенно это коснулось эротических сцен с ее исполнением, которых в фильме было немало. Они заявляли, что начинающая актриса как-то "странно корчится" и часто переигрывает, изображая удовольствие. Интересно, что со временем картина стала культовым хитом американского видеопроката, и некоторые влиятельные киноведы стали превозносить ее художественные достоинства. А многочисленные фанаты ленты Верховена просто обожают Беркли и ее страстную и жадную до славы героиню Номи.

Пристрели их

Этот криминальный боевик рассказывает историю Смита, который впутан в правительственный заговор, в результате которого у главного героя на руках оказывается грудной малыш. Главный герой обращается к знакомой проститутке Донне Кинтано, чтобы та помогла ему ухаживать за ребенком, а сам пытается разобраться с бандитами. Среди обилия боевых сцен в фильме есть одна эротическая. Донне Кинтано занимается сексом со Смитом в то же самое время, как он отстреливается от толпы нападающих на него бойцов. Девушка настолько увлечена процессом, что не замечает перестрелки. Несмотря на то, что роль проститутки играет сама Моника Белуччи, признанный во всем мире секс-символ, это не спасает интимную сцену с актрисой в главной роли от глупости и нелепости.

50 оттенков серого

Вообще, весь фильм состоит в основном из посредственных интимных сцен и бессмысленных диалогов главных героев, которые никогда ни к чему не приводят. Критики хором заявили, что любая сцена с любовными утехами Анастейши и Кристиана смотрится как пародия: никакой химии и страсти между героями нет. Кажется, как будто в реальной жизни у них никогда не было секса, поэтому они изображают интим шаблонно - как им описали в сценарии.

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