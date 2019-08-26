Вы когда-нибудь задумывались, что за конструкция находится внутри эскалатора? Или как работает автомат с газировкой? А может, вам интересно, как изнутри выглядят кроличьи норки?

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Все это такие простые и на первый взгляд совсем не интересные вещи, но, оказывается, это только снаружи... Внутри все гораздо занимательнее. Смотрите сами!

Кто бы мог подумать, что внутри пожарной сигнализации самый обыкновенный выключатель.

Наглядная модель механизма пистолета.

Вот, что будет, если разрезать жемчужину.

А так выглядит в разрезе кость.

За счет такой сложной конструкции эскалаторы ежедневно помогают передвигаться тысячам людей.

Догадываетесь, что это? Это сосновая шишка! Выглядит очень необычно.

А вот, что находится внутри аппарата с газировкой.

Этот торт-пончик смотрится очень аппетитно в любом виде.

Семена мака до своего появления из коробочки.

В таких подземных домиках живут кролики.

Внутренности печатной машинки. А снаружи все это выглядит так просто!

Нога слона.

Вот, какие головные уборы приходится носить игрокам в хоккей и регби.

Непростые лабиринты внутри металлопластикового окна.

Бивень мамонта в разрезе чем-то напоминает старый пень с годичными кольцами.

Это всего лишь банальный кран, который есть на каждой кухне, но посмотрите, сколько интересного хранится у него внутри.

Голова Статуи Свободы.

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